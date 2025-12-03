Federica Mogherini è stata rilasciata nella notte. Il Pd: “No allo sciacallaggio”

ROMA – Intorno all’1 di notte, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, Federica Mogherini, l’ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d’Europa Cesare Zegretti sono stati rilasciati dalla Polizia belga perché gli inquirenti hanno escluso il rischio di fuga: i due diplomatici erano stati fermati ieri a Bruxelles con l’accusa di frode in appalti pubblici. Ieri, oltre al fermo, sono state eseguite anche delle perquisizioni.

In una nota, la Procura europea ha spiegato che anche se i diplomatici sono stati rilasciati resta comunque valido l’impianto accusatorio dell’inchiesta: “Le accuse riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale”. L’inchiesta è ancora in corso. La Procura europea ha anche sottolineato che “tutte le persone sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali belgi competenti”.I sospetti della Procura europea si concentrano su presunte irregolarità nell’appalto per la nuova Accademia diplomatica europea. I reati sono frode, corruzione, conflitto d’interessi e violazione del segreto professionale. Gli inquirenti vogliono verificare se l’istituto guidato da anni da Mogherini (e da cui escono la maggior parte delle nuove leve dei diplomatici europei) abbia ottenuto informazioni privilegiate sui criteri di selezione del bando prima della pubblicazione ufficiale.

SENSI (PD): “LIETO PER RILASCIO MOGHERINI E SANNINO, ODIO LA GOGNA”

“Sono lieto che Federica Mogherini e Stefano Sannino siano stati rilasciati. Vedremo le accuse a loro rivolte, la giustizia farà il suo corso. Sono garantista, li ho conosciuti come persone di qualità, degne e intelligenti. Credo e spero di non sbagliarmi. Odio la gogna”. Lo scrive su X il senatore dem Filippo Sensi.

VERINI (PD): “MOGHERINI PERSONA SERIA. NO A SCIACALLAGGI”

“Le notizie di ieri su Federica Mogherini mi avevano lasciato incredulo, avendola conosciuta come persona perbene e molto preparata, in tutti i ruoli svolti. Per questo certi titoli e articoli di alcuni giornali di oggi erano sconcertanti: condanna senza appello, gogna, demolizione preventiva. E sconcertanti anche perché in totale sintonia con le dichiarazioni – di pochi minuti dopo le notizie di ieri da Bruxelles – diffuse dalla portavoce di Putin e dal regime di Orban contro Mogherini e contro l’Europa. Ora che il fermo è stato revocato, mi auguro che il lavoro della magistratura contribuisca a fare chiarezza, a dissipare ogni ombra e ogni sciacallaggio”. Così il senatore Pd Walter Verini.

