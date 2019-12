Federica Panicucci e Marco Bacini a Verissimo hanno parlato della loro meravigliosa storia d’amore. Da come si sono conosciuti a come litigano sull’organizzazione delle vacanze. Entrambi hanno dimostrato di essere gelosi, ma forse Bacini lo è un po’ di più rispetto la conduttrice. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. Entrambi hanno infine promesso di tornare in studio qualora dovessero organizzare le loro nozze.

