mercoledì, 10 Dicembre , 25
federica-pellegrini,-come-sta-la-figlia-matilde-dopo-il-ricovero-in-ospedale
Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale

Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale

DALL'ITALIA E DAL MONDOFederica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. Con queste parole Federica Pellegrini è tornata sui social per aggiornare sulle condizioni di salute della figlia dopo il ricovero in ospedale per convulsioni febbrili.  

L’ex nuotatrice aveva raccontato il difficile episodio in un post pubblicato sui social ieri, martedì 9 dicembre, spiegando di essersi recata d’urgenza insieme alla piccola Matilde. “Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…. E’ la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!”, aveva scritto Pellegrini descrivendo l’improvviso aumento della temperatura della bambina. 

“Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava… L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui… da ieri… E’ arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei… aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente. E speriamo non capiti più cuore mio”, aveva raccontato Pellegrini.  

Poche ore dopo, il messaggio della Divina che tranquillizza i follower: “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.