Federica Pellegrini condivide sui social uno scatto della figlia in ospedale: “Tutto il resto è rumore di fondo”

ROMA – Dopo giorni di dibattito sui social, Federica Pellegrini torna a parlare pubblicando una fotografia della figlia Matilde, attualmente ricoverata e monitorata in ospedale. Sotto l’immagine la nuotatrice ha scritto: “Tutto il resto è rumore di fondo”, un messaggio che vuole fare chiarezza e al tempo stesso porre fine alle polemiche che hanno accompagnato il periodo difficile vissuto dalla famiglia.

Il post, infatti, arriva a pochi giorni da uno sfogo social del marito di Pellegrini, Matteo Giunta, che aveva attaccato duramente alcuni genitori (definiti da lui “irresponsabili, pezzi di m***a”)  accusandoli di mandare i figli a scuola con i sintomi dell’influenza, scatenando un acceso dibattito pubblico. Giunta ha poi spiegato che la sua reazione era stata dettata dallo stress e dalla paura per la salute della figlia, ringraziando chi aveva mostrato sostegno e sottolineando l’importanza di una maggiore tutela collettiva dei bambini, dei genitori e degli operatori scolastici.

Nell’ultima story pubblicata da Pellegrini si vede la piccola, avvolta in una coperta e con strumenti medici di controllo collegati, che sta affrontando gli effetti di una febbre alta e complicazioni respiratorie che nei giorni scorsi l’avevano già portata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa, attualmente incinta, ha annullato tutti i suoi impegni professionali per restare accanto alla figlia.
