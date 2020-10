Federica Pellegrini a Le Iene si racconta in una intervista da non perdere! La campionessa di nuoto si racconta dal lavoro al doping, dal sesso fino alla maternità. E’ incinta oppure no? La Pellegrini smentisca la cosa, ma le Iene sono pronti a sfidarla con un vero e proprio test rapido di gravidanza.

Ecco il video Mediaset con l’intervista di Federica Pellegrini e il tranello finale de Le Iene!

continua a leggere sul sito di riferimento