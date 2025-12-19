federica-pellegrini-e-matteo-giunta-presto-genitori-bis:-“ti-aspettiamo-piccolina”

Foto da Instagram

ROMA – “Piovono Polpette”. Che sia o no una citazione del film di animazione uscito nel 2009, così Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato di essere in attesa della loro seconda figlia. La coppia ha già Matilde, nata a gennaio 2024. “Inaspettata, come le sorprese più belle”, scrivono i due futuri genitori bis pubblicando uno scatto del pancino su cui si posano le loro mani, insieme a quelle della primogenita. Un tenero scatto in bianco e nero e tutta la gioia dell’attesa: “Ti aspettiamo piccolina”. Federica e Matteo sono legati sentimentalmente dal 2019 e si sono sposati a Venezia il 27 agosto 2022.

QUALCHE GIORNO FA LO SPAVENTO PER LA PRIMOGENITA: “CONVULSIONI FEBBRILI. QUANDO SUCCEDONO QUESTE COSE CAPISCI CHE IL RESTO È SUPERFLUO”

L’annuncio arriva a qualche giorno da una forzata ospedalizzazione di Matilde: “Caro diario…Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo- ha scritto la campionessa pubblicando uno scatto dal letto insieme alla bimba-. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!”. Federica ha raccontato quei momenti: “Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”.

“Mia mamma- ha proseguito- le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui…da ieri. È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa”. La 37, poi, ha concluso: “E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso, ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio”.

