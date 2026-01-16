venerdì, 16 Gennaio , 26

Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince il prime time con il 23% di share

(Adnkronos) - E' Rai1 con 'Don Matteo 15'...

Iran, Putin parla con Netanyahu: “Disponibili a mediare”. Usa: “Abbiamo 4 richieste”

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha...

Inflazione accelera, +1,5% nel 2025

(Adnkronos) - Inflazione in salita. Nel mese di...

Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina

(Adnkronos) - Il Dipartimento americano del Commercio ha...
federica-pellegrini-incinta,-le-voglie-in-gravidanza:-la-gag-esilarante-con-matteo-giunta
Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

DALL'ITALIA E DAL MONDOFederica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. O almeno così dovrebbe essere. A raccontare l’esilarante scena familiare è la stessa Divina che in un video pubblicato su Instagram ha ironizzato sulle presunte voglie del marito, Matteo Giunta. 

“Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo”, ha scherzato Pellegrini, rimproverando l’allenatore. “Io sono alto 1 metro e 94, ho bisogno di tanto cibo per riempire questo corpo, altrimenti muoio”, ha replicato Giunta, difendendo la sua voglia di cibo.  

 

Pellegrini è poi tornata sulla polemica esplosa negli ultimi giorni in seguito a un video pubblicato in cui ha mostrato il suo allenamento di forza durante la gravidanza. Pellegrini ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come l’attività fisica in gravidanza deve essere valutata caso per caso: “Bisogna tener conto del corpo della donna, cosa era abituato a fare prima della gravidanza. La tipologia di parto che si andrà a fare. E la situazione corrente a livello ginecologico e fisiologico della donna in gravidanza”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.