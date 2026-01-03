sabato, 3 Gennaio , 26

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo”

(Adnkronos) - Su quanto successo in Venezuela "coerentemente...

Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha distrutto il paese”

(Adnkronos) - "Prima o poi doveva finire… Il...

Venezuela, Casini: “Governo Maduro illegale ma Trump crea precedente gravissimo”

(Adnkronos) - "L'azione di Trump crea un precedente...

Trump: “Maduro catturato in una fortezza, sembrava uno show tv”

(Adnkronos) - "Maduro era nascosto in una fortezza....
federica-pellegrini,-la-figlia-matilde-compie-gli-anni:-la-dedica-social
Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

Redazione-web
Di Redazione-web

Federica Pellegrini ha celebrato sui social il compleanno della figlia Matilde che oggi, sabato 3 gennaio, ha spento 3 candeline. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto dedicato alla primogenita e a corredo ha scritto: “Vita Mia”, seguite da un cuore rosso e dall’emoticon di una torta.  

Nella foto la piccola Matilde è ritratta in riva al mare, con i piedi nella sabbia di Dubai, dove la famiglia Pellegrini-Giunta si trova in questi giorni e sta trascorrendo il resto delle festività natalizie. 

 

La piccola Matilde quest’anno accoglierà una sorellina. L’ex nuotatrice azzurra Pellegrini, infatti, è di nuovo in dolce attesa. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram lo scorso 19 dicembre in cui la Divina ha mostrato una foto in bianco e nero della pancia. “‘Piovono Polpette’. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina”, le parole dell’azzurra.  

