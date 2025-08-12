federica-pellegrini,-la-figlia-matilde-impara-a-nuotare:-“una-pinnata-alla-volta”

(Adnkronos) – Non per seguire le sue orme, ma per imparare a sentirsi sicura in acqua. Federica Pellegrini ha condiviso un tenerissimo carosello di foto che la ritraggono in piscina insieme alla figlia Matilde. La piccola, nata a gennaio del 2024, sta già muovendo i primi passi, o meglio le prime pinnate, senza braccioli: “Piano piano, un pinnata alla volta”, ha scritto la campionessa di nuoto.

Nel post pubblicato su Instagram, Pellegrini ha voluto chiarire e puntualizzare che il suo intento non è quello di indirizzare la figlia verso una carriera di nuoto come la sua: “Non sono una mamma che spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io”, scrive Federica e sottolinea “non lo farei mai, sport troppo duro e difficile, se lo sceglierà sarà perché le piace”.

L’obiettivo, ha sottolineato la 37enne, è quello di garantire alla piccola Matilde sicurezza in acqua: “Sono una mamma che sa quanto importante sia imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso”.

Nei commenti, l’atleta ha ricevuto tanti messaggi di apprezzamento per la scelta educativa, ma c’è anche chi spera che Matilde cresca con la stessa passione della mamma: “L’allieva supererà la maestra divina”. “Saper nuotare, saper andare in bicicletta e avere la patente sono cose che anche se non userai mai devi saper fare”, ha commentato un altro.