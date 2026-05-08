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Federica Pellegrini, Matteo Giunta compie gli anni: la dedica social
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Federica Pellegrini, Matteo Giunta compie gli anni: la dedica social

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(Adnkronos) –
“Auguri amore mio”. Con questa dedica Federica Pellegrini ha festeggiato sui social il compleanno di Matteo Giunta, marito e padre delle loro due bambine, Matilde, nata nel 2024, e Rachele nata lo scorso 2 aprile.  

L’allenatore ha spento 44 candeline e per l’occasione speciale, primo compleanno da papà bis, ha organizzato una festa insieme agli amici e ai parenti in un locale situato in piazza San Zeno a Verona.  

 

 

“Versione 4.4, ancora discrete prestazioni, qualche bug qua e là, ma nessun aggiornamento necessario (forse)! Grazie amore”, è il commento ironico di Matteo Giunta sotto al post di buon compleanno pubblicato dalla Divina. 

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