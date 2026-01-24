sabato, 24 Gennaio , 26

Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier

(Adnkronos) - Ryan Reynolds sogna la Premier League....

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’Ice

(Adnkronos) - Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, era...

Australian Open, in campo Alcaraz: il programma dell’ottava giornata

(Adnkronos) - Tornano in campo Carlos Alcaraz agli...

Superenalotto, un solo 5 vince 205mila euro: la combinazione di oggi 24 gennaio

(Adnkronos) - Centrato un jackpot da 205.680,50 euro...
federica-torzullo,-genitori-di-carlomagno-e-la-lettera-al-figlio-davide-prima-di-impiccarsi
Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi

Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi

DALL'ITALIA E DAL MONDOFederica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Avrebbero lasciato una lettera, a quanto apprende l’Adnkronos, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati oggi. Il figlio di Pasquale Carlomagno e Maria Messeni è reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 

I due coniugi sono stati trovati impiccati in casa oggi a AnguillaraLa missiva, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto, sarebbe indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno. 

A dare l’allarme è stata la zia d Claudio Carlomagno, dopo che non riusciva a contattare la coppia.  

La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.