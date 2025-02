Federico Cesari di Skam e Tutto chiede salvezza diventa papà? L’indizio social

ROMA – Federico Cesari, il celebre attore di Skam e Tutto chiede salvezza, starebbe per diventare papà. È un indizio social ad aver scatenato la convinzione nei fan del giovane romano, classe 1997. Qualcuno tra i più attenti avrebbe notato degli scatti particolari nell’ultimo post su Instagram in cui Cesari viene taggato. Si tratta di foto in cui la compagna, Camilla Page, appare con un pancione in bella vista. Pancione che sembrerebbe vedersi anche nell’ultimo post della ragazza. La coppia non ha confermato la notizia, ma già su X non si contano i messaggi di auguri.

ODDIO FEDERICO CESARI DIVENTA PAPÀ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jsZBaxALZw — lis🦋zia di KIRI (@muscattinaaa) February 10, 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Page (@pejisha)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it