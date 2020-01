Federico Chiesa come un indemoniato: è la spina nel fianco del Napoli

Finisce 2-0 per la Fiorentina nel match contro il Napoli: un giocatore in particolare si è evidenziato, si tratta di Federico Chiesa

Napoli-Fiorentina, è Chiesa show

Il Napoli colleziona un’altra sconfitta, questa volta è contro la Fiorentina. I viola vincono 2-0 grazie ai gol di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo in particolare, è stato – insieme a Gaetano Castrovilli – il migliore in campo. I quotidiano infatti lo elogiano come non mai:

La Gazzetta dello Sport: voto 7 “Riesce a trovare il bersaglio alla prima vera”.

Corriere dello Sport: voto 8 “Riparte, sempre, come un indemoniato”.

Tuttosport: voto 7.

