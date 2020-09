Federico Fashion Style vs le cinque sfere a Live – Non è la D’Urso: scontro con Antonella Mosetti | Video Mediaset

Federico Fashion Style contro le cinque sfere a Live – Non è la D’Urso. Il parrucchiere delle star ha ricevuto una multa dopo una cliente che ha chiamato la polizia. Cosa è successo? Intanto durante il confronto lo stylist si scontra con l’ex amica Antonella Mosetti.

“15 anni fa ti introdussi io in questo mondo, sono stata la prima e ho fatto tutto di più per te e non mi ha mai ringraziato” – precisa la ex concorrente del GF VIP, ma il parrucchiere replica dicendo: “mi hai bloccato il numero, ti eri messa delle extension con tanto di preventivo, la tua carta di credito non passava“. Tra i due comincia così un duro confronto con la Mosetti che si difende: “i soldi te li ho dati tesoro, sei un grandissimo bugiardo”.

Ecco il video Mediaset con Federico Fashion Style contro le cinque sfere a Live – Non è la D’Urso.

