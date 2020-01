Federico Martello sfidato a All together now 2. Nella finale di stasera, giovedì 2 gennaio 2020, il concorrente che canta in sedia a rotelle – che ha già conquistato i giudici del Muro con la sua storia e la sua voce – ha affrontato una nuova sfida tv contro Enrico Bernardo. L’esibizione si è concentrata su “Cambiare” di Alex Baroni, mentre lo sfidante ha risposto rifacendo a modo suo “Allelujah”. Rivediamo entrambi in azione, in questi nuovi video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento