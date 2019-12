Federico Martello canta “Meraviglioso” a All together now 2. Nella semifinale di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2019, il concorrente in sedia a rotelle ha affrontato la sfida diretta con Gino Scannapieco, proponendo ai giudici e ai telespettatori di Canale 5 una sua versione della celebre canzone di Domenico Modugno. Dal canto suo, invece, l’ex voce di The X Factor ha risposto con “The Final Countdown” degli Europe. I video da Mediaset Play con le due esibizioni in puntata.

