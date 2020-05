PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo a tutti i costi cercare di salvare il campionato: e’ importante per noi, per tutti i team, per l’indotto. Il Civ e’ cresciuto molto in questi anni e merita di essere fatto anche nel 2020”. E’ un messaggio di speranza e ottimismo quello che arriva da Giovanni Copioli, presidente della Fmi, collegato con “Aspettando After Civ” su MS MotorTV. Due settimane fa sarebbe dovuto partire il Campionato Italiano Velocita’, l’emergenza coronavirus ha stoppato tutto “ma cercheremo di fare almeno quattro round, e se ci riusciamo anche di piu’. Sarebbe un numero importante, parliamo di 8 giornate di gare”.

L’articolo Federmoto al lavoro per salvare il Civ, Copioli “Spero almeno 4 prove” proviene da Notiziedi.

