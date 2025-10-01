mercoledì, 1 Ottobre , 25
Federprofessional: bene trasparenza con clienti su utilizzo IA

Mazzaro: etica e trattamento dati sfide per futuro professionisti

Roma, 1 ott. (askanews) – “Dal 10 ottobre ci sarà l’obbligo per i professionisti di comunicare ai propri clienti l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Etica, IA e trattamento dati sono le sfide per il futuro dei liberi professionisti. Noi di Federprofessional abbiamo trattato questi argomenti in un evento che si è tenuto a Città del Vaticano e siamo molti favoreroli a che la trasparenza sia una linea guida per tutti i professionisti. Comunicare ai propri clienti l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e trattare i dati adeguatemante sono una delle sfide sicuramente che rigurardano tutti noi professionisti”. Lo ha detto Andrea Maria Mazzaro, presidente di Federprofessional, a margine di un incontro dedicato all’etica delle professioni.D’altronde, oltre il 40% della categoria, ha aggiunto, “ha confermato di essere molto sensibile a questi temi e noi di Federprofessional stiamo facendo la nostra parte, aiutando tutte le professionalità ad affrontare le sfide del futuro”.

