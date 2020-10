Federsupporter, il legale: “Hanno processato le intenzioni, il giudice non poteva dimostrare niente”

L’Avvocato Massimo Rossetti, Responsabile area legale Federsupporter, ha analizzato la sentenza interpretandola in favore del Napoli. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

“La Società Napoli è stata sanzionata con la perdita a tavolino per 3 a 0 della partita non giocata il 4 ottobre, alle ore 20,45, con la Juventus , oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica.

Il motivo di tale decisione si basa, essenzialmente, sul fatto che il Napoli, a prescindere dal provvedimento della ASL territoriale, avrebbe deciso, di sua spontanea volontà, di non recarsi a Torino per non giocare la partita. Il Giudice sportivo deduce il proprio convincimento dal fatto che il Napoli aveva disdettato il programmato volo charter per Torino il giorno precedente, 3 ottobre.

Pertanto, secondo il Giudice, ove pure non fosse intervenuto il provvedimento della ASL, il Napoli avendo disdettato quel volo, si sarebbe messo, per sua esclusiva volontà, nella condizione di non poter giocare la partita il 4 ottobre alle ore 20,45.

Una ricostruzione dei fatti ed un convincimento che risultano privi di fondamento. Nessuna regola sportiva impone alla squadra che deve giocare in trasferta di recarsi nel luogo dove si deve disputare la partita il giorno prima. Le sanzioni derivano, soltanto, dalla constatazione che una squadra di calcio non si presenti nei termini regolamentari previsti per giocare la gara.

E,’ quindi, del tutto apodittico e indimostrabile quanto ritenuto dal Giudice sportivo e cioè che “ la prestazione sportiva da parte della Società Napoli che fin dalla sera precedente aveva provveduto a disdire il viaggio aereo programmato con charter, era nel frattempo divenuta oggettivamente di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità della gara” .

