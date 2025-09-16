martedì, 16 Settembre , 25

Fedez a La Zanzara, Cruciani: “Chiara Ferragni è nel palazzo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFedez a La Zanzara, Cruciani: "Chiara Ferragni è nel palazzo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “C’è un giallo che dobbiamo risolvere…”. Fedez è ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara. Nella sede del Sole 24 ore, a quanto pare, nello stesso momento c’è anche Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. “Oggi è venuta qui la signora Ferragni, mi dicono che ora è salita all’ottavo piano dal direttore…”, dice Cruciani al termine della lunga intervista del rapper. 

“Veramente? Interrompi tutto, vai su con una telecamera, porta su Fedez, vedi se riesci a rimetterli insieme tra le tante belle cose che fa”, interviene David Parenzo Nella vita uno non può pensare di rimettersi con l’ex moglie? “Ah, mai dire mai: a te è capitato?” “No…”, replica Cruciani. 

