Fedez ai fan: “No, non prendo più psicofarmaci, ho già dato”. Parpiglia rivela: “Ha litigato con Eleonora”

BOLOGNA – “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste. Non prendo più psicofarmaci, ho già dato. Personalmente non mi hanno dato niente di buono”. In una diretta Instagram successiva all’apparizione dell’altra sera a Sarà Sanremo con Carlo Conti (dove a molti Fedez è apparso strano, come ‘rallentato’ e biascicante, tanto che molti fan si erano preoccupati), il cantante ha spiegato che no, non c’era niente di strano. E non c’erano sotto motivi di salute ma “questioni relazionali”. Benzodiazepine?, gli chiedono nel corso della diretta. Ma lui dice di no: “Non li prendo più, ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava, ci sono persone a cui sono utili ma a me non hanno dato niente di buono. Ho già dato”. E dice anche: “Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato”. Quanto alle questioni di salute, aggiunge qualche aggiornamento sul suo stato di salute in generale anche in relazione al tumore al pancreas per cui è stato operato e alle successive emorragie (l’ultima quest’estate): “Non ho emorragie interne da un po’, sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo”.

Fa un accenno a problemi di altro tipo, dicendo “Ho avuto cose mie relazionali”. E poi aggiunge: “La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Su queste “questioni relazionali” oggi arriva la rivelazione del giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, secondo cui nelle ore precedenti e successive alla registrazione di ‘Sarà Sanremo” on Carlo Conti, Fedez avrebbe avuto una brutta litigata con la sua assistente storica, Eleonora. Che il rapper avrebbe addirittura ‘mollato’ in autogrill mentre stavano tornando a Milano. Secondo Parpiglia, “sono state proprio queste cose relazionali che hanno scatenato ancora una volta il caos nella vita di Federico”. Sarebbe il segreto di Pulcinella, aggiunge: “Questa notizia, per noi addetti ai lavori, è quasi di dominio pubblico… Insomma, la conosciamo tutti, ma nessuno ha il coraggio di scriverla, quasi fosse un segreto della Procura. E non ne capisco il motivo”, osserva Parpiglia in un post su Instagram. E continua: “Mi attengo ai fatti: con quella frase Fedez svelava un qualcosa di grave successo con la sua storica assistente Eleonora. I due hanno avuto un brusco litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez con Conti. Un litigio finito malissimo perché al ritorno verso Milano Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via. Tutto questo dopo un lungo litigio furioso”. Parpiglia, ricordando che non è la prima volta che i due hanno discussioni che però poi si sono sempre appianate, assicura che “questa notizia non può esser smentita”.

