Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Due spettatori speciali per il concerto di Fedez oggi 19 settembre. Il rapper si esibisce al Forum di Assago in una data sold out a cui seguirà domani la seconda esibizione per ‘Il ritorno a casa’ dell’artista. Fedez, prima di salire sul palco, nelle storie sul profilo Instagram pubblica l’immagine dei pass destinati ai figli, Leone e Vittoria. I due bambini, figli del cantante e di Chiara Ferragni, saranno tra il pubblico del Forum. “Prima di ogni cosa”, scrive Fedez a corredo dell’immagine. 

