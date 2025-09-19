venerdì, 19 Settembre , 25

Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace, può essere grosso guaio”

(Adnkronos) - "Potrebbe essere un grosso guaio". Donald...

Fitch rialza il rating dell’Italia a BBB+. Giorgetti: “Siamo su strada giusta”

(Adnkronos) - Come atteso dai mercati, arriva dall'agenzia...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

(Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e...
fedez-e-la-strofa-su-sinner:-“chiedo-scusa”
Fedez e la strofa su Sinner: “Chiedo scusa”

Fedez e la strofa su Sinner: “Chiedo scusa”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFedez e la strofa su Sinner: "Chiedo scusa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dopo la strofa che comprendeva anche Hilter, le scuse a Jannik Sinner. Fedez torna sulla polemica delle barre pubblicate qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, che hanno suscitato grande clamore mediatico per aver messo nel mirino Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. Hanno fatto discutere in particolare i versi dedicati al fuoriclasse del tennis azzurro: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. 

Dal palco del Forum di Assago, dove è in corso la prima delle due date del suo ‘Ritorno a casa’ ora il rapper chiede scusa. “Ho preparato delle strofe inedite e riscritto delle cose. Anche il prossimo brano lo avevo stravolto, si chiama ‘Tutto il contrario’. E’ successo un putiferio quando l’ho pubblicato: ci tengo a precisare che ho scritto due righe per chiarire ma la cosa più giusta è parlare a viso aperto e non da dietro lo schermo”. 

E ha aggiunto: “Credo che se una cosa non viene capita l’errore sia di chi lo ha scritto, mi assumo la responsabilità: ci tengo spiegare. Il ragionamento non si capiva, prendo una tesi e la porto all’esasperazione: volevo prendere un paradosso ma è riuscito malissimo, per gli atleti che nascono in Italia e spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle. Applicarlo al più grande sportivo in Italia non ci sono riuscito. Tutto quel che posso fare è chiedere scusa”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.