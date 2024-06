Fedez è stato male? Sicuro è sparito dai radar. Chiara Ferragni con Tony Effe?

BOLOGNA – Fedez è stato male? Le voci hanno cominciato a rincorrersi ieri mattina, se non la sera prima, quando si è diffusa la notizia che Fedez non avrebbe partecipato all’evento del “Tim Summer Hits“, registrato in Piazza del Popolo a Roma mercoledì 12 giugno (in onda da venerdì 28 giugno). Il suo era uno dei nomi più attesi sul palco, anche perchè avrebbe dovuto cantare insieme ad Emis Killa il nuovo singolo “Sexy Shop“. È stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica (dal noto profilo Investigatore social) a diffondere la notizia che il rapper era stato male ed era ricoverato. Le voci hanno continuato a rincorrersi, si è parlato del San Raffaele, è stato scritto che con lui c’era i genitori. Nel corso della giornata, però, dall’entourage del cantante sarebbe arrivata una smentita: lo staff, contattato dal settimanale Oggi, avrebbe detto che Fedez non si trovava al San Raffaele.

LEGGI ANCHE: La nuova vita dei due ex: Fedez intimo con Garance, Chiara Ferragni in compagnia di Tony Effe

L’ESPERTO DI GOSSIP: “NON ERA AL SAN RAFFAELE ED È GIÀ A CASA”

Alessandro Rosica, dal canto suo, è tornato sull’argomento e ha detto di non aver mai parlato del San Raffaele: Fedez sarebbe stato male ma sarebbe andato in un altro ospedale, e comunque ieri sera era già tornato a casa. E scrive che con lui ci sarebbe anche la nuova fiamma, la modella Garance Authié. La verità non si sa. Di fatto, c’è che Fedez da un paio di giorni è completamente sparito dai social. Nessuna foto, nessuna storia, nessun messaggio. Nulla. Eppure ultimamente era attivissimo e postava tanti contenuti su tutti i fronti. Anche l’assenza dall’evento musicale romano ha destato parecchio stupore. In tanti, nei commenti sui social, hanno pensato alle ultime settimane di ‘sballo’ e vita forse non proprio sana del cantante, che potrebbe avere avuto ripercussioni sul suo stato di salute (qualche mese fa Fedez era stato ricoverato per un’ulcera anastomica). Una cosa è certa: i fan sono preoccupati e aspettano notizie, sperando che arrivino presto. Non va dimenticato che il rapper, nel marzo del 2022, si è sottoposto a un delicato intervento al pancreas per un tumore endocrino.

CHIARA FERRAGNI E TONY EFFE

Nessun riferimento a Fedez nelle storie e notizie social di Chiara Ferragni, che si trova in questi giorni a Capri per qualche giorno di vacanza. La si è vista al ristorante, in giro, e anche circondata da fan che le chiedono selfie. Secondo Alessandro Rosica, l’influencer sarebbe stata di recente a cena con Tony Effe, il rapper ‘nemico’ di Fedez. Ma anche su questo i fan sono divisi: c’è chi pensa che abbia ragione e chi che si tratti di una notizia inventata per una sua antipatia verso Chiara Ferragni. A supporto della notizia, ci sono alcune immagini che sono circolate in rete (le ha pubblicate anche Chi), in cui entrambi sarebbero stati avvistati all’uscita dallo stesso ristorante (ma con l’imprenditrice digitale c’era anche la famiglia e altri amici). Ci sono, poi, alcuni segnali o presunti tali che potrebbero far pensare a un flirt tra i due o a un interessamento: uno scambio di like su Instagram, un selfie con una maglia identica (a righe bianche e nere), una storia di Instagram di Chiara con un brano di Tony Effe in sottofondo.

L’articolo Fedez è stato male? Sicuro è sparito dai radar. Chiara Ferragni con Tony Effe? proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it