Fedez in crisi ai Caraibi: le canzoni tristi sono per Chiara Ferragni?

BOLOGNA – Nostalgia canaglia. Nonostante la ‘fuga’ a 8.000 chilometri dall’Italia e il Natale da solo in vero stile ‘Grinch’, il rapper Fedez sembra accusare il primo Natale da solo e la lontananza dalla famiglia ma anche e soprattutto dalla ex moglie Chiara Ferragni. Tra i contenuti postati dalle vacanze che sta trascorrendo ai Caraibi, nell’incantevole isoletta di Saint Barthelemy (chiamata anche Saint Barth), spuntano in queste ore alcune storie in cui Federico Lucia (in arte Fedez) rilancia spezzoni di canzoni nostalgiche e tristi, romantiche, che raccontano di amori finiti e pene d’amore. Il retropensiero sarà per Chiara Ferragni? Questa notte all’alba, alle 6, il rapper ha postato un pezzo del brano ‘Hello There’ (Corbin, Lil Tracy e Back Kray). E la strofa che Fedez ha scelto di postare è questa: “Every night, I kiss your memory to bed. Wish you never left, Wish you never left”. “Vorrei che non te ne fossi mai andata”. Difficile ipotizzare non sia per l’influencer, ma chissà.

Due giorni fa, invece, il rapper aveva postato nuovamente la canzone ‘Another love’ di Tom Odell (come aveva già fatto una decina di giorni fa) e anche quel testo fa pensare a rimpianti e pensieri complicati legati alla fine della storia d’amore con Chiara Ferragni, che è durata otto anni e li ha resi genitori di Leone e Vittoria. “All my tears have been used up, On another love, another love”, ha citato il rapper. Il testo, molto famoso, racconta l’incapacità di riuscire a vivere un nuovo amore per il peso troppo ingombrante del vecchio, mai dimenticato: “Ho usato tutte le mie lacrime per un altro amore”.

A Sainth Barth il rapper è in compagnia di alcuni amici: ha mostrato molti allenamenti di kickboxing, giri in barca al mare, piscina e serate. Appare però meno frizzante del solito. Nel partire, aveva detto che era dispiaciuto di passare il Natale separato dai bambini, il primo, ma che li aspetta ai Caraibi dove loro lo raggiungeranno dopo Capodanno. In questo prima Natale da separati, Leone e Vittoria sono rimasti con la mamma Chiara Ferragni sia per il Natale che per il Capodanno. Sono insieme in montagna. L’influencer, ieri, ha postato un video di saluto al 2024, l’anno che a febbraio ha visto l’uscita di casa del rapper e poi la successiva dolorosa separazione e ripartenza (tra una vacanza e l’altra) da sola. Ferragni ha inserito nel video alcune immagini di lei in lacrime, ma ci sono anche tantissimi sorrisi e affetto di amici e famiglia. Il bilancio è nl complesso positivo e l’influencer ha salutato questo anno ringraziando “per le tante cose imparate e per avermi reso quello che sono oggi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it