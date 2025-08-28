Fedez, La Russa e Santanchè insieme in barca: il trio inaspettato in Costa Smeralda

ROMA – Un trio inaspettato tra sorrisi, tuffi, lusso e divertimento. In Costa Smeralda, a Cala di Volpe, Chi ha paparazzato Fedez a bordo dello yacht di Daniela Santanchè dove era ospite anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il rapper era accompagnato dalla fidanzata Giulia Honegger, invitato dal figlio della ministra del Turismo, Lorenzo Mazzaro. Presente anche il figlio di La Russa, Leonardo Apache. Entrambi con le rispettive ragazze.

È così che il gruppo – completato dal compagno della ministra, Dimitri Kunz, e dalla moglie del presidente, Laura – si è goduto il sole e il mare sullo yacht che Chi definisce da sogno: “Cinque cabine e un arredamento che fa sembrare ogni villa a terra un prefabbricato. Prezzo del noleggio: 50 mila euro a settimana”. Qui il servizio con le foto.

Sul numero di Chi ci sono cose molto interessanti tipo Fedez sulla barca di Santanché e La Russa o Panariello al mare con Beppe Grillo. Tutto così random. pic.twitter.com/nGdOJEWHJG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 27, 2025

È la seconda volta che Fedez viene visto vicino a rappresentanti del centro-destra. A fine maggio ha partecipato alla convention dell’ala giovanile di Forza Italia.

