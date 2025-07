Fedez l’ha fatto di nuovo: paparazzato al mare con la nuova presunta fiamma, chi è

ROMA – Prima lui posta suo social quella foto di una misteriosa ragazza in bikini, dal volto nascosto con il cappello, poi la rivelazione strategicamente affidata a ‘Chi Magazine’: Fedez l’ha fatta di nuovo, dopo le voci del flirt con la cantante Clara, adesso è stato paparazzato a “fare coppia fissa” al mare, più precisamente a Marina di Pietrasanta, nello stabilimento balneare Casa Fiori Chiari di Leonardo Maria Del Vecchio, e poi di nuovo a cena, venerdì sera, al Crazy Pizza. E il giorno seguente ancora, il rapper di Rozzano e la ragazza misteriosa sono stati visti insieme a pranzo, nel ristorante della spiaggia, poi hanno fatto un giro su una tavola da sup e, nel tardo pomeriggio, Fedez è andato al Twiga Beach a fare le prove per l’esibizione in programma sabato sera (dove tra l’altro è stato raggiunto sul palco da Clara). Tutte le tappe della nuova presunta liason del rapper di Rozzano sono svelate dal nuovo numero di Chi Magazine, in edicola da oggi.

GIULIA HONEGGER, CHI È

Il settimanale ha pubblicato infatti alcuni scatti della copia dell’estate prima al mare, poi a Milano. E ha, ovviamente, fatto il nome della lei di turno: si chiama Giulia Honegger e fa la stilista. Il suo profilo Ig è seguito da 13,500 follower ma è privato, mentre quello di Facebook non è molto aggiornato. Di lei si sa che è una stilista, è di Milano, dove ha frequentato il collegio San Carlo, e pare rientrare nei ‘canoni’ che piacciono al rapper di Rozzano: capelli lunghi, occhi chiari, immancabili tatuaggi, silhouette da Barbie. Dalle sue amicizie si deduce che- come direbbe l’ex amico di Fedez, Fabrizio Corona- sia una del ‘circolino’ milanese. Il settimanale diretto da Signorini aggiunge che, insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, Giulia ha fondato un brand di moda, Ayme. Inoltre tra le persone che segue su Ig, meno di 1.000 persone, apparirebbe un nome già noto, Angelica Montini, la bionda milanese- sempre stilista con suo brand- che avrebbe fatto perdere la testa a Fedez, già ai tempi del fidanzamento e poi matrimonio con Chiara Ferragni. Ora, come suggerisce lo stesso Chi Magazine, non resta che aspettare per capire se tra Fedez e Giulia si tratterà solo di un flirt estivo o di qualcosa di più serio. Insomma, fede(z) al gossip.

(Giulia Honegger, dal suo profilo Fb)

(photo credit foto di apertura: fedez/Ig)

