fedez:-“nessun-abuso-di-alcool-e-droghe,-sono-ricoverato-per-emorragia-interna”

(Adnkronos) – ”Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi perciò, nel punto in cui sono stato ricucito, sono più fragile nell’avere ulcere e sanguinamenti”. E’ quanto spiega Fedez in un video postato sul suo profilo Instagram dove si vede il rapper in piedi attaccato a una flebo. Il cantante tiene a precisare di aver fatto il video per chiarire il suo stato di salute ”visto che sto leggendo articoli on line che parlano addirittura di un mio abuso di alcool o di droghe che non è assolutamente vero”, tiene a sottolineare.

”Fortunatamente rispetto all’emorragia che ho avuto la scorsa volta ho avuto un sanguinamento minore”, continua Fedez che conclude ringraziando i tantissimi fan ”per i messaggi che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Spero che oggi mi dimettano”, dice il rapper che posta anche una sua foto con il pollice della mano alzato in cui scrive: “Devono valutare se posso fare gli show Dj Set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questa dai”.