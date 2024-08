Fedez paparazzato con una nuova fiamma: è Luna Shirin Rasia, l’ex di Michele Merlo

ROMA – “La calda estate di Fedez” continua in Sardegna. Il rapper è stato paparazzato da Chi Magazine con la nuova fiamma. Dimenticate Garance Authié e Sveva Magatti (anche se i rumors parlavano di un flirt anche con Giulia Ottorini), il 34enne si gode il sole e il mare con Luna Shirin Rasia, ex ragazza di Michele Merlo (il cantante scomparso per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021).

La coppia conquista la copertina di Chi con un servizio che li vede protagonisti in barca. I due si lasciando andare a effusioni: negli scatti si baciano e si abbracciano. Si sarebbero conosciuti in un locale e così sarebbe nata l’intesa.

“La passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca – si legge su Chi – Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane”.

CHI È LUNA SHIRIN RASIA

Luna ha 23 anni “è una ragazza bolognese, di mamma venezuelana”. “Ha studiato Economia, poi, dopo la morte del fidanzato, ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia”.

