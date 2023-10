Fedez ricoverato in ospedale, peggio sembra passato: come sta oggi

(Adnkronos) – Anche oggi filtra ottimismo sulle condizioni di Fedez, arrivato una settimana fa all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove resta ricoverato dopo che due ulcere gli avevano provocato un’emorragia interna, con un nuovo sanguinamento bloccato domenica scorsa per via endoscopica senza necessità di ulteriori trasfusioni.

E alla luce di due giorni di ottimismo – supportato dall’esito positivo degli esami ai quali il rapper viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa – a quanto apprende l’Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possano essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli.

Quanto all’atteso ritorno dell’artista a ‘X Factor’, per la fase dei live che inizierà fra 3 settimane giovedì 26 ottobre, è impossibile azzardare previsioni. Resta tuttavia il fatto che, se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come pare in queste ore, potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici.