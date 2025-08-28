giovedì, 28 Agosto , 25

Champions League, il sorteggio in diretta – Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

(Adnkronos) - Prende forma la nuova edizione della...

Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”

(Adnkronos) - ''Il Consiglio dei ministri ha approvato...

Micheal Ward in tribunale, l’attore britannico accusato di stupro e aggressione sessuale

(Adnkronos) - Micheal Ward, attore britannico vincitore del...

Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us...
fedez,-santanche-e-la-russa-in-barca-insieme-nelle-foto-di-‘chi’
Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di ‘Chi’

DALL'ITALIA E DAL MONDOFedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di 'Chi'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un trio inedito in vacanza insieme: si tratta del rapper Fedez, del presidente del Senato Ignazio La Russa e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Come mostrano le foto del settimanale ‘Chi’, sullo yacht in cui la Santanché sta trascorrendo le vacanze a Cala di Volpe in Sardegna insieme al compagno Dimitri Kunz, sono arrivati La Russa, amico storico della ministra, insieme alla moglie Laura e al figlio Leonardo Apache accompagnato dalla fidanzata, e Fedez insieme alla neofidanzata Giulia Honegger. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.