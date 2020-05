Fedriga al Consiglio FVG “Tutti uniti in difesa dell’autonomia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere uniti su queste battaglie perche’, senza la revisione dei patti finanziari con lo Stato, non saremo in grado di affrontare le criticita’ provocate dall’emergenza prima sanitaria ed ora anche economica da Covid-19”. Lo ha affermato a Trieste, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel suo intervento che ha inaugurato la seduta del Consiglio regionale, ufficialmente aperta dal presidente dell’Assemblea, Piero Mauro Zanin, che ha sottolineato la valenza del ritorno in presenza, con distanziamento garantito, nella sede originale 70 giorni dopo la sospensione dei lavori dovuta alla positivita’ al Coronavirus del consigliere Igor Gabrovec.

