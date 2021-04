Fedriga: “Come Regioni proporremo al Governo di riaprire alcune attività”

TRIESTE – Le riaperture? “Spero già giovedì di portare le prime proposte al governo in tal senso, in un’ottica costruttiva e collaborativa, trovando soluzioni per avere la massima sicurezza possibile garantendo la ripresa dell’attività economica”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

“Come regioni presenteremo una proposta di linee guida per le riaperture, senza voler dare una data precisa. Penso però che ci siano alcune attività che possono esser fatte in sicurezza: ad esempio quelle che si possono svolgere all’aperto e in sicurezza, come mangiare stando seduti”. “Mi sembra di capire che il governo dovrebbe avere una cabina di regia questa settimana per ipotizzare le prime aperture, anticipando maggio. Su questo noi siamo disponibili a dare la nostra completa collaborazione. Cerchiamo di dare il più possibile un messaggio univoco, è sbagliato dividere il Paese tra chi vuole aprire tutto e chi vuole chiudere tutto”.

Secondo lei bisognerebbe reintrodurre le zone gialle entro fine mese? “Tenendo conto dell’evoluzione della situazione pandemica, se i numeri lo permettono e gli ospedali iniziano a diminuire la loro pressione penso che ci dovremo far guidare da questo punto di vista, oggettivo e scientifico, per capire se si potrà andare verso un allentamento. Il problema – ha concluso a Rai Radio1 Fedriga – non è quando riapri ma come riapri”.

