Fedriga convoca la Conferenza della Regioni, quarantena e contact tracing all’ordine del giorno

ROMA – Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per domani 29 dicembre alle 9.30. All’ordine del giorno la proposta per la ridefinizione di isolamento e quarantena e per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza. L’ordine del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni è consultabile nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it.

