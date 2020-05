Fedriga “Il 18 maggio noi riapriremo comunque”

TRIESTE (ITALPRESS) – Da lunedì una riapertura generalizzata con delle regole condivise a livello nazionale e alcune specifiche della regione. E’ la situazione illustrata dal presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa in merito alla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative a partire dal 18 maggio. “I principali settori coinvolti sono la ristorazione, il commercio al dettaglio e la cura alla persona – ha spiegato Fedriga -, che dovrebbero essere riaperti a livello nazionale ma, nell’ipotesi in cui non fosse così, la regione aprirà comunque”. Inoltre, saranno riaperte in più rispetto al resto del paese anche le autoscuole e le agenzie di commercio e immobiliari.

