Feltri: “Su Garlasco un pasticcio. Stasi è innocente, hanno preso uno a caso”

(Adnkronos) – Vittorio Feltri torna a difendere Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi.

“A questo punto è evidente che sulla giustizia italiana occorre una riforma decisiva. Il pasticcio su Garlasco è talmente grosso che è difficile descriverlo, ma ora tutto converge a farci capire che il problema non è solo l’assassino di questa ragazza, ma anche quelli che non l’hanno trovato e quindi hanno preso uno a caso e l’hanno messo in galera. Altro che la formula ‘colpevole oltre ogni ragionevole dubbio’: Stasi è stato condannato in base a una serie di soli dubbi…”, ha detto Feltri ai microfoni di Radio Libertà. “Ho conosciuto bene Stasi e ho capito che non c’entrava – ha aggiunto – . Spero che la prossima volta in cui lo incontrerò sia per festeggiare la sua innocenza. Questa vicenda mi disgusta. E peggio dei giudici hanno fatto i giornalisti, dobbiamo ammettere che siamo una categoria di cialtroni”.