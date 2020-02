ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage. Da nord a sud, dall’Alto Adige alla Sicilia, nell’arco di una settimana siamo costretti a registrare un bilancio orribile: madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex-compagni”. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, sottolineando come “stiamo monitorando l’attuazione” del Codice Rosso “e siamo pronti a renderlo ancora più efficace”.

“Siamo consapevoli – aggiunge il presidente del Consiglio – che non è sufficiente agire solo sul piano normativo. La violenza sulle donne è anche un problema culturale ed è per questo che lavoreremo nelle scuole,

L’articolo Femminicidi, Conte: “Renderemo il Codice Rosso più efficace” proviene da Notiziedi.

