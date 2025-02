“Femminicidi per la perdita di virilità”: scontro in Aula sulla “versione choc” del consigliere di Fdi

BOLOGNA – Femminicidio sì, femminicidio no: è scontro nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. L’occasione è l’adesione alla campagna europea “Safe place for women” e l’aspirazione quindi a diventare “luogo sicuro per le donne”. Ma il voto alla risoluzione portata in aula dalla maggioranza porta con sé un nuovo battibecco con il centrodestra sul reato di femminicidio, se non vere e proprie espressioni provocatorie. Contro la risoluzione infatti si è espresso Fratelli d’Italia (“La donna non è una specie protetta, sarebbe come dire che la vita di una donna vale di più di quella di un uomo”, la linea dei meloniani), che alla fine si è astenuto sulla risoluzione insieme al resto del centrodestra.

FEMMINICIDI, ECCO LA “VERSIONE SOCIOLOGICA E ANTROPOLOGICA” DI BOCCHI

Ma non sono mancate le scintille. Il consigliere regionale Fdi Priamo Bocchi, ad esempio, abbozza una spiegazione “sociologica o antropologica” della violenza alle donne: “L’uomo- spiega- ha perso un po’ di virilità, nei rapporti è troppo dipendente dalla donna e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt”. Del resto, lancia poi una provocazione, “perché non fare una legge sugli ‘anzianicidi’? La legge deve avere un principio di universalità che va salvaguardato”.

LE REPLICHE DELLE DONNE DEM

Immediata la replica del Pd. “Non c’entra nulla con la violenza una presunta perdita di virilità”, sbotta Simona Lembi, “non c’entra nulla una legge sugli ‘anzianicidi’, perché non esiste un fenomeno per cui ogni due giorni e mezzo vengono ammazzati degli anziani in quanto tali”. Marcella Zappaterra, promotrice Pd della risoluzione, alla fine prende atto: “Per qualcuno la violenza di genere è la violenza contro qualsiasi individuo”. “Purtroppo nella vita di ogni donna- afferma invece Simona Larghetti di Avs- c’è l’esperienza di sentirsi dire che devono chiedere agli uomini il permesso per fare ogni cosa, bisogna cambiare e questa risoluzione va in questa direzione: chi pensa di abolire il reato di femminicidio sbaglia”.

COSA DICONO LE COLLEGHE DEL CENTRODESTRA

Accenti diversi si sentono però nello stesso centrodestra. “Nei confronti di noi donne- afferma Elena Ugolini di Rete civica, ex candidata di tutto il centrodestra alle ultime regionali- ci sono troppi momenti di violenza esplicita e implicita che continuano in tutti i campi e a tutte le età e noi su questo dobbiamo essere chiare nella condanna di questo tipo di violenze”. Valentina Castaldini di Forza Italia ha visto approvati anche alcuni suoi emendamenti. “Il mio auspicio- dice l’azzurra- è che dopo essere diventato luogo sicuro per le donne, l’Emilia-Romagna possa diventare luogo sicuro anche per altre persone”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it