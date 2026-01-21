mercoledì, 21 Gennaio , 26

Mark Carney diventa l’idolo degli anti-Trump a Davos (e Lutnick riceve fischi)

(Adnkronos) - Non è stato il solito discorso...

Lombardo (Ai Festival): “Agenti Ai già nella quotidianità di imprese e persone”

(Adnkronos) - "Gli agenti di intelligenza artificiale sono...

Angioedema ereditario, ok Ue a prima terapia preventiva mirata all’Rna

(Adnkronos) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione...

Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo rimanda l’accordo alla Corte di Giustizia

(Adnkronos) - Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo...
femminicidio-anguillara,-carlomagno-confessa-durante-interrogatorio-di-convalida
Femminicidio Anguillara, Carlomagno confessa durante interrogatorio di convalida

Femminicidio Anguillara, Carlomagno confessa durante interrogatorio di convalida

DALL'ITALIA E DAL MONDOFemminicidio Anguillara, Carlomagno confessa durante interrogatorio di convalida
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sta confessando Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato domenica ad Anguillara Sabazia. E’ quanto apprende l’Adnkronos. La confessione nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Civitavecchia. 

Dall’autopsia effettuata ieri sul corpo della donna è emerso che la donna è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali al lato destro del collo e sferrata da un aggressore mancino, come Claudio Carlomagno. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.