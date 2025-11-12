mercoledì, 12 Novembre , 25

Boom prezzi alimentari, Istat: “Dal 2021 aumentati del 25%”

(Adnkronos) - Da ottobre 2021 a ottobre 2025...

Tragedia evitata a Palermo, i carabinieri arrestano un 24enne che vuole dare fuoco alla ex

(Adnkronos) - "L'ho accoltellata e voglio darle fuoco"....

Polonara torna a casa e trova… Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

(Adnkronos) - Sorpresa per Achille Polonara. Il cestista...

Bufera contro la tiktoker Camilla: finge una disabilità per saltare la fila

(Adnkronos) - È finita nella bufera per essersi...
femminicidio-ilaria-sula,-al-via-processo:-mark-samson-in-aula
Femminicidio Ilaria Sula, al via processo: Mark Samson in aula

Femminicidio Ilaria Sula, al via processo: Mark Samson in aula

DALL'ITALIA E DAL MONDOFemminicidio Ilaria Sula, al via processo: Mark Samson in aula
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Al via davanti ai giudici della Terza Corte di Assise il processo per Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula. La giovane è stata uccisa lo scorso marzo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, con tre coltellate al collo e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina.  

Alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell’indagine i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che contestano l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione, oltre a quelle dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l’occultamento di cadavere, hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato.  

In aula a piazzale Clodio è presente l’imputato e i genitori, il fratello e gli amici della vittima con una con la foto della studentessa uccisa e la scritta “Giustizia per Ilaria”.  

“O torna con me o la uccido”, ero uno dei messaggi trovati dagli inquirenti nel telefonino del giovane e da cui emerge il ‘progetto’ del femminicidio. Nell’ordinanza con cui lo scorso aprile è stato convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, il gip Antonella Minunni aveva sottolineato come “ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all’omicidio di Ilaria. Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito”. La posizione della madre di Samson, accusata di concorso in occultamento di cadavere aggravato dal nesso teleologico, è stata invece stralciata e il prossimo 28 novembre il gip dovrà esprimersi sulla richiesta di patteggiamento a due anni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.