Femminicidio, l’appello di Schlein a Meloni: “La repressione non basta. Facciamo una legge sull’educazione”

ROMA – “Martina Carbonaro aveva 14 anni ed è stata uccisa a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola. Non possiamo più assistere a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. La violenza di genere va fermata”. Lo dice in un video pubblicato sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società ed ha attecchito anche tra i piu’ giovani- aggiunge-. Per questo bisogna fare una grande battaglia culturale, educativa che parta dalle scuole, altrimenti arriveremo sempre troppo tardi”.

“E mi rivolgo ancora una volta alla presidente del consiglio Giorgia Meloni: almeno su questo, almeno per il contrasto alla violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese. Abbiamo lavorato sulla repressione ma non basta la repressione serve la prevenzione”.

“Dobbiamo fare una legge subito- sottolinea- che introduca l’educazione al rispetto e alle differenze obbligatoria in tutte le scuole d’Italia, in tutti i cicli scolastici. Solo così interverremo prima che si radichi quell’idea violenta e criminale di diritto al possesso sul corpo della donna, sulla vita della donna. Mettiamoci ad un tavolo subito e discutiamo perche’ non possiamo continuare ad assistere a questa strage quotidiana”.

