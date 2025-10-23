femminicidio,-una-camminata-per-luciana-ronchi-a-bruzzano

giovedì, 23 Ottobre , 25

La donna uccisa in strada dall’ex alla perfieria nord di Milano

Milano, 23 ott. (askanews) – Milano, 23 ott. (askanews) – Una manifestazione silenziosa e senza slogan. Le associazioni, tra le quali Non Una di Meno, e la comunità territoriale di Bruzzano hanno manifestato con una camminata in memoria di Luciana Ronchi e “contro ogni forma di violenza maschile sulle donne e di genere”. La donna, 62 anni, è stata inseguita per le strade di Bruzzano – alla periferia Nord di Milano – e infine colpita con decine di coltellate dall’ex marito da cui si era separata tre anni fa, ma che continuava a pedinarla. L’uomo, Luigi Morcaldi, 62 anni, è stato catturato dopo una fuga durata ore.

