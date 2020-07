Ferito gravemente un testimone chiave del caso Caruana

Melvin Theuma, l’autista considerato l’intermediario nel piano per uccidere la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, è stato ritrovato nella notte in una pozza di sangue nella sua abitazione: aveva ferite da coltello al collo, al torace e al polso, ed è stato rinvenuto poche ore prima della sua attesa apparizione in aula per testimoniare. L’uomo è stato portato di corsa in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico e le sue condizioni ora sono stabili, ha riferito il capo della polizia Angelo Gafà in una conferenza stampa, precisando che le ferite sembra che siano state “auto-inflitte” e non ci sono “ferite da difesa”.

