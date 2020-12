Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto a “La Politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla recente nonché prematura scomparsa di Diego Armando Maradona. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “In quanto napoletano nutro un amore profondo nei confronti di Diego Maradona. Ho lottato molto per averlo con me e non è stato semplice gestirlo: lui era un genio.

Quando ho saputo della sua morte mi sono sentito male. Purtroppo è così la vita, bisogna abituarsi al fatto che ora Diego non sia più con noi. Nel calcio di oggi Diego potrebbe valere quanto Messi o Neymar, penso 300 o 400 milioni di euro forse”. Parole al miele da parte dell’ex presidente sia per Insigne che per Gattuso: “Insigne è il miglior giocatore del Napoli, quando è in forma fa la differenza sia con la maglia azzurra che con quella della nazionale. Gattuso mi piace perché dà anima e corpo alla causa partenopea. Si vede che vive per fare questo lavoro”.

The post Ferlaino ‘a tutto campo’. Parole al miele per Insigne e Gattuso, poi torna su Maradona: “Non è stato facile per me…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento