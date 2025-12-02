martedì, 2 Dicembre , 25

L'uovo Fabergé batte il record, venduto all'asta per 26 milioni di euro

Teatro La Fenice, Concerto di Capodanno 2026 si farà: niente sciopero

Atreju 2025, da Abu Mazen a Velasco: il programma della festa FdI "più lunga di sempre"

Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese – Diretta

Fermata l’ex Alta rappresentante della Ue Federica Mogherini: l’accusa è frode su fondi pubblici

ROMA – L’ex Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue Federica Mogherini è stata fermata stamani e portata in commissariato per essere sentita sulla vicenda che la vede accusata di aver assegnato fondi pubblici del Servizio esterno un Corso di formazione per giovani diplomatici al Collegio d’Europa, di cui rettrice.Come riferisce la stampa belga, è la Procura europea ad indagare sui fatti risalenti al 2021, dopo quindi il mandato della Mogherini al Servizio esterno, durato dal 2014 al 2019. I reati contestati sono turbativa e frode in appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati perquisiti stamani dalla polizia belga gli uffici del Servizio esterno e del Collegio, che ha sede a Bruges.La Procura europea ha chiesto, e ottenuto, che venisse tolta l’immunità.

Negli atti, secondo i media del Belgio, gli inquirenti hanno spiegato: “L’indagine mira a stabilire se il Collegio d’Europa e/o i suoi rappresentanti siano stati informati in anticipo dei criteri di selezione per la procedura di gara e avessero sufficienti motivi per ritenere che si sarebbero aggiudicati il contratto di esecuzione del progetto prima della pubblicazione ufficiale del bando di gara da parte del Servizio esterno dell’Ue”.Secondo la Procura, “vi sono forti sospetti che, durante la procedura di gara per il programma, sia stato violato l’articolo 169 del Regolamento finanziario relativo alla concorrenza leale e che informazioni riservate relative alla procedura di gara in corso siano state divulgate a uno dei candidati partecipanti alla gara”.
