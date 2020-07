“È passato mezzo secolo, un periodo sufficientemente lungo per poter parlare di storia” ha detto il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della nascita di Regione Lombardia.

