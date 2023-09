“Fermiamo la violenza di branco con l’educazione sentimentale”

Appello a Venezia di Anita Falcetta (Women Of Change Italia)

Roma, 6 set. (askanews) – Anita Falcetta, attivista e consulente per la parità di genere, in occasione del Women in Cinema Award durante la Mostra del Cinema di Venezia, come Presidente di Women Of Change Italia, partner culturale dell’evento, lancia un messaggio di prevenzione e responsabilità sociale per l’eliminazione della violenza di genere tra i giovani.”La nostra associazione da anni monitora i casi di violenza di genere giovanile, i numeri sono impressionanti, occorre intervenire, solo attraverso la cultura, la formazione e l’educazione sentimentale sarà possibile superare il tremendo gap strutturale della violenza di genere”, commenta.Il premio, curato e prodotto dalla conduttrice ed attivista Claudia Conte, ideato con Angela Prudenzi e Cristina Scognamiglio, quest’anno è dedicato all’eliminazione della valenza di genere, è stato conferito a Ilaria Capua il 5 settembre (Italian Pavilion Hotel Excelsior – Lido di Venezia). Women in Cinema Award – WiCA è un riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande il cinema e la cultura. Women in Cinema Award gode del Patrocinio del Ministero della Cultura.