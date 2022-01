PALERMO – Fermo amministrativo nel porto di Trapani per la Ocean Viking, nave di soccorso noleggiata dall’organizzazione Sos Mediterranee e gestita in collaborazione con la Federazione internazionale delle Società di croce rossa e Mezzaluna rossa. A darne notizia è una nota di Sos Mediterranee. “Dopo poco più di un anno dal rilascio della nave da un altro fermo amministrativo durato cinque mesi, la Ocean Viking è stata nuovamente bloccata per motivi che non sono collegati al precedente provvedimento”, spiega la nota.

