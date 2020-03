La prima eliminata dalla diciottesima puntata di Grande Fratello Vip 4 è Fernanda Lessa. La modella brasiliana ha perso la sfida al televoto di questa settimana, con Antonella Elia che almeno per ora l’ha scampata. Chi arriverà in finale? Chi altro sarà eliminato? In attesa di scoprirlo, ecco il video da Mediaset Play con l’atteso momento del verdetto.

continua a leggere sul sito di riferimento