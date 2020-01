Fernanda Lessa, il marito Luca a sorpresa al Grande Fratello Vip 2020: lei piange e crolla a terra | video Mediaset

Fernanda Lessa rivede a sorpresa il marito Luca al Grande Fratello Vip 2020. Nella settima puntata di ieri sera, lunedì 27 gennaio, la concorrente è scoppiata a piangere e si è gettata a terra perché commossa dalla presenza dell’amato in trasmissione. A Zocchi, allora, – questo il cognome dell’uomo, che ha anche aiutato l’ex modella a superare i suoi problemi con l’alcol – non è rimasto altro che consolarla in diretta tv. Il video da Mediaset Play.

Ore 00.20 – La restante parte delle immagini con Fernanda Lessa non è al momento disponibile.

continua a leggere sul sito di riferimento